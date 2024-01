Cyklon Katrin atakuje. Przygotuj się na dużą zmianę

Synoptycy prognozują, że w powiecie słupskim i w Słupsku do godz. 9 w sobotę wiatr może osiągać średnią prędkość od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Natomiast w powiatach: lęborskim, puckim i wejherowskim do godz. 11 wiatr może osiągać średnią prędkość od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu i północnego zachodu.