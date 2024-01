Ferie w Zakopanem. Ceny zwalają z nóg turystów. "To jest przesada"

- 36 zł za grzaniec, to jest naprawdę bardzo drogo - rzuciła kobieta na Krupówkach w Zakopanem. - 11 zł za małą butelkę wody pod skocznią, to jest przesada - dodał kolejny rozmówca WP. Reporter Wirtualnej Polski Jakub Bujnik pojawił się w stolicy Tatr, by porozmawiać z Polakami, którzy przyjechali w góry na ferie. Zapytaliśmy o koszty przypadkowych przechodniów i trzeba przyznać, że tegoroczne ceny w Zakopanem zwalają z nóg. - Sama kwatera 3 tys. zł, narty i atrakcje to 7 tys. zł. Jest bardzo drogo, w poprzednich latach było taniej - przyznał turysta. - Na jednego syna to 2,5 tys. złotych. Cały wyjazd ok. 10 tys. złotych będzie nas kosztował - stwierdziła matka dwójka dzieci. - Ceny w ciągu pół roku to tak skoczyły, że masakra - dodał mężczyzna. - 100 zł od osoby, to tak na obiad trzeba wydać - przyznał nasz kolejny rozmówca. Pomimo rosnących cen, Zakopane wciąż przyciąga tłumy turystów. Obejrzyj sondę WP i sprawdź, co jeszcze o cenach w Tatrach sądzą Polacy.