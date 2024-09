COVID-19 ma nowe oblicze. Wariant ma podobne objawy

Objawy XEC są podobne do objawów poprzednich wariantów. Mogą to być: gorączka, ból gardła, kaszel, utrata węchu, utrata apetytu, biegunka i mdłości. Co istotne, na XEC nie są ukierunkowane wprowadzane obecnie w USA i Unii Europejskiej szczepionki przeciwko COVID-19. Zaprojektowano je do ochrony przed dotąd dominującymi podwariantami Omikrona.