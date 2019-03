Córka pozwała ministra. Grzegorz Tobiszowski zapłaci 2,5 tys. zł miesięcznie

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski będzie płacił 22-letniej córce 2,5 tys. zł alimentów miesięcznie. Tak zdecydował sąd w Rudzie Śląskiej. Polityk PiS twierdzi, że pozew alimentacyjny był dla niego zaskoczeniem.



Sprawa trafiła na wokandę, choć wcześniej polityk próbował doprowadzić do ugody przedsądowej. W rozmowie z "Super Expressem" wyjaśniał wcześniej, że pozew był dla niego "bolesnym ciosem", a do tej pory dobrowolnie przekazywał córce co najmniej tysiąc złotych każdego miesiąca.