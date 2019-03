Wysokie wymagania córki wiceministra. Żąda od ojca 2,5 tys. złotych alimentów

22-letnia córka wiceministra Grzegorza Tobiszowskiego zażądała od ojca wysokich alimentów. Chce miesięcznie dostawać 2,5 tys. złotych. Powód? Uważa, że zawsze żyła na wysokim poziomie i ponosi duże wydatki m.in. na ubrania, kosmetyki, fryzjera i manicure.

Jak podaje "Super Express", wiceminister Grzegorz Tobiszowski pod koniec 2018 roku otrzymał od córki formalne żądanie płacenia co miesiąc 2,5 tys. złotych. Do żądania dołączone zostało uzasadnienie 22-letniej Moniki, która tłumaczy, że "mieszka sama w mieszkaniu stanowiącym jej własność" oraz "jest studentką rzetelnie wywiązującą się ze swoich obowiązków".

Co na to sam zainteresowany - To było jak grom z jasnego nieba. Najbardziej zabolała ta szokująca forma. Przecież nigdy nie żałowałem Monice pieniędzy. Nie będę żałował i teraz – wyznaje Tobiszowski w rozmowie z tabloidem. Tłumaczy, ze przelewa każdego miesiąca na konto dorosłej córki tysiąc złotych. Nie żałuje również pieniędzy na urodziny, polityk chciał również pomóc w spłacie kredytu m mieszkaniowego, ale 22-latka odmówiła.