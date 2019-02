Nie chcą Kazimierza Marcinkiewicza na listach do PE. "Byłby za dużym obciążeniem"

Najpierw PiS, potem Koalicja Europejska pochwaliły się "czarnymi koniami", które zajmując pierwsze miejsca na listach, mają zapewnić ugrupowaniom zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Próżno szukać tam nazwiska Kazimierza Marcinkiewicza. Jest powód.

Były premier Kazimierz Marcinkiewicz podjął "wielkie starania", by znaleźć się na liście Koalicji Europejskiej - pisze "Super Express". Ale niestety nic z tego. - Powiem dyplomatycznie: o listach zdecydujemy w ciągu najbliższych dwóch tygodni . Nie ma tematu, jeśli chodzi o Marcinkiewicza - powiedział w rozmowie dziennikiem Borys Budka z Platformy Obywatelskiej.

Okazuje się, że sprawy osobiste rzutują na karierę zawodową polityka. To sprawa niepłacenia przez Marcinkiewicza alimentów ma być powodem niechęci kolegów z Koalicji Europejskiej do startu polityka w wyborach do PE.