Usłyszała: "Boże, to jest lista śmierci". Beata Mazurek komentuje wybór kandydatów PiS do PE

- Kto płacze? Słyszałam, że są szczęśliwi - tak Beata Mazurek skomentowała reakcje na swój start w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Choć znamy też nazwiska innych kandydatów, będzie ich więcej. PiS, jak mówi jego rzeczniczka, szykuje niespodziankę.

Już ujawnione "jedynki" i "dwójki" są w ocenie PiS, jak zaznaczyła Mazurek, "silne". - To osoby rozpoznawalne, które mają doświadczenie i będą godnie reprezentować Polskę i obywateli w Brukseli - tłumaczyła. I podkreśliła, że politycy Prawa i Sprawiedliwości kandydują do PE, "by reprezentować interesy wyborców, a nie donosić na Polskę".

- Niektórzy z moich kolegów czy koleżanek, jak usłyszeli kandydatów z poszczególnych okręgów, to mówili: "Boże, to jest lista śmierci", a to oznacza, że to jest bardzo dobra i silna lista - powiedziała rzeczniczka PiS.