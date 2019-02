wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

PiS odsłonił listy. Ale część kandydatów nie ma szans na mandaty [Prognoza wyborcza]

"Miejsca biorące" to kluczowy zwrot przy układaniu list wyborczych. Tylko część z ogłoszonych przez PiS liderów list ma szansę na mandaty. Do Brukseli raczej nie pojadą Jarosław Sellin, Beata Mazurek czy Joanna Kopcińska.

Anna Zalewska i Beata Kempa mogą być pewne wyjazdu do Brukseli. Jarosław Sellin może liczyć tylko na niespodziankę. (PAP, Fot: Leszek Szymański)

26 liderów list wyborczych do Parlamentu Europejskiego pokazało we wtorek Prawo i Sprawiedliwość. Według najnowszej prognozy Parlamentu Europejskiego PiS może liczyć na 24 mandaty z 52 przypadających Polsce (o 1 więcej). To oznacza, że nie wszystkie ogłoszone wczoraj miejsca są "biorące". Podział mandatów odbędzie się na starych zasadach - w sierpniu prezydent Andrzej Duda zawetował przyjętą przez PiS ustawę zmieniającą ordynację.

Trudno będzie PiS powiększyć stan posiadania na Pomorzu, w bastionie Platformy Obywatelskiej, więc zajmujący drugie miejsce na liście Jarosław Sellin najprawdopodobniej zostanie w Warszawie. Sporym zaskoczeniem byłoby też zdobycie mandatu przez Krzysztofa Jurgiela. Nie tylko dlatego, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego Podlasie z Warmią i Mazurami to dla PiS trudny obszar. Nie pomoże też spory elektorat negatywny byłego ministra rolnictwa.

"Miejsca biorące"

Na Mazowszu mandatu może być pewny Adam Bielan, który w 2015 r. zdobył sporo głosów jako kandydat na senatora z ziemi radomskiej. Ale już wyjazd do Brukseli dla wicemarszałek Senatu Marii Koc nie jest pewny - pozostałe dwa mandaty zdobędzie zapewne PO i PSL, które na Mazowszu trzyma się mocno. O ile do PE może się już pakować Witold Waszczykowski, były szef MSZ, to raczej nie powinniśmy się spodziewać zmiany rzeczniczki rządu - mandat dla Joanny Kopcińskiej byłby zaskoczeniem. Podobnie zresztą sprawa ma się z rzeczniczką PiS Beatą Mazurek, która startuje z Lublina.

Tak jak w innych okręgach z niedużą liczbą mandatów, tak i w kujawsko PiS zdobędzie raczej tylko jeden mandat i startujący z drugiego miejsca Tomasz Latos może zostać w Polsce. W Wielkopolsce drugie miejsce na liście PiS zajmuje Andżelika Możdżanowska, która przeszła do partii z PSL. Na Pomorzu Zachodnim z kolei na drugim miejscu jest Czesław Hoc, który w tej kadencji wszedł do PE po zwolnieniu mandatu przez Marka Gróbarczyka, który został ministrem gospodarki morskiej. Teraz polityk może liczyć, że lider listy Joachim Brudziński "nazbiera" tyle głosów, że po przeliczeniu ich na mandaty PiS przypadną dwa miejsca.

Są też okręgi, gdzie PiS ma szansę na więcej, niż dwa mandaty. Najważniejszy to Małopolska z przyłączonym Świętokrzyskim - teraz PiS ma z tego okręgu trzech reprezentantów, być może odbije też mandat korwinistów. Wówczas PiS miałby 4 europosłów z okręgu nr 10, a do Brukseli pojechaliby Dominik Tarczyński i Patryk Jaki, którzy według "Echa Dnia" mają zająć 3 i 4 miejsce. To będą bardzo ciekawe wybory. I trudne dla każdej ze startujących partii.