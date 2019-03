Okładka z trotylem. Macierewicz uderza w tygodnik braci Karnowskich

"Martwi mnie niespójność pomiędzy okładką i treścią" - stwierdził były szef MON Antoni Macierewicz. Na początku tygodnia tygodnik "Sieci" opublikował tekst dot. nowych ustaleń w sprawie katastrofy w Smoleńsku. Według dziennikarzy istnieją dowody o trotylu na wraku samolotu.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zaapelował także do dziennikarzy, aby posługiwali się precyzyjnym językiem. "Trotyl to związek chemiczny. Albo jest, albo go nie ma. (...) Rozumiem, że tytuł ma znaczenie" - powiedział Macierewicz.