Trotyl na wraku tupolewa? Dr Maciej Lasek dla WP: "Kompromitacja Macierewicza"

- Tekst "Sieci" o trotylu przedstawia niepełne informacje bez części wnioskowej, które służą budowaniu teorii spiskowych. Stwarza się jakieś wrażenie niepewności. Odbiorca ma mieć ciągłe wątpliwości. Taki jest cel tych, którzy znów "wyciągają z szafy" temat Smoleńska - mówi WP dr Maciej Lasek, który badał okoliczności katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.

"Nie ma tam nic nowego"

Wdowiec po Jolancie Szymanek-Deresz, Paweł Deresz, odmawia komentarza. Podobnie Barbara Nowacka, córka Izabeli Jarugi-Nowackiej, która mówi tylko: - Nie czytam tych złych, niemądrych rzeczy, które powiela ten tygodnik. To wszystko, nie zamierzam się nawet do tego odnosić.

- Nie zaskakują mnie szczególnie rewelację tygodnika "Sieci" - mówi WP dr Lasek. - Nie ma tam nic nowego. Jest mowa o produktach, ktore mogą służyć do produkcji środków wybuchowych, w tym trotylu, ale też np. farb czy past do butów - dodaje ekspert.

- Prokuratura kilka lat temu przyznała, że chce przebadać te same szczątki tupolewa w innych laboratoriach. Powiedziano, że ich interesują badania laboratoryjne, bez części wnioskowej. Jest to powtórzenie badań, które już były przeprowadzone. Poczekajmy na komunikat prokuratury i opinię biegłych - zaznacza w rozmowie z WP Maciej Lasek.

Dziennikarze "Sieci" wskazują jednakże na "rozbieżności między nowymi wynikami a wynikami wcześniejszych badań próbek w Polsce". - Dużą wagę ma to, że próbki, które wysłano do brytyjskiego DSTL, to te same, którymi w 2013 r. zajmowało się polskie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Nie odnalazło ono śladów materiałów wybuchowych. Można więc wysnuć jasny wniosek: angielskie badania podważają ekspertyzy prowadzone przed kilkoma laty w CLKP - czytamy w tygodniku.