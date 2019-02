Coraz intensywniejsze boje o miejsca na listach do PE. Padają nazwiska

Eurowybory już 26 maja. Czas nagli, negocjacje o miejsca na listach trwają. Nie wiadomo na pewno, które ugrupowanie wystartuje samodzielnie, a które połączy siły z innym. Nieoficjalnie pojawiają się już jednak konkretne nazwiska, nie tylko polityków.



Razem czy osobno

Wciąż trwają jednak negocjacje PO z innymi ugrupowaniami - PSL, Nowoczesną i SLD ws. koalicji. I tak, PSL podobno najbardziej zależy na to, by na listach znaleźli się Adam Jarubas, Czesław Siekierski w Małopolsce i woj. świętokrzyskim czy Jarosław Kalinowski na Mazowszu.

Plany PiS

Marszałek Kuchciński informację o swoim starcie w wyborach do PE nazwał "fake newsem". "Wiele na to wskazuje" - tak z kolei do doniesień na swój temat odniósł się Adam Bielan. Wygląda na to, że będzie otwierać listę PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu mazowieckim.