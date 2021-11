Co z pogodą na święta? Prognoza IMGW może zaskoczyć

Zima powoli zaczyna gościć w Polsce. Tylko w ostatnich dniach pogoda przyniosła nam opady śniegu i znaczny spadek temperatury. A jak będzie wyglądało to w rozpoczynającym się tygodniu? - W poniedziałek śnieg będzie padał praktycznie w całym kraju. No i będzie cały czas chłodno - mówił w programie "Newsroom" WP Grzegorz Walijewski z IMGW. Jak dodał ekspert, tylko w poniedziałek temperatura w całym kraju będzie sięgała od 0 do 2 st. C. w całej Polsce. Pogoda ma przynieść opady śniegu także we wtorek oraz w środę. - Nie będą to duże ilości śniegu. Po weekendzie te wartości będą nieco mniejsze, ale mimo wszystko ten śnieg będzie obserwowany - podkreślił rzecznik IMGW. A czy w święta Bożego Narodzenia czeka nas prawdziwa zima? - Mamy 70 proc. prawdopodobieństwo, że we wschodniej i południowej części kraju będzie śnieg, około 50 proc. w centrum, a na zachodzie i północy kraju około 40 proc. prawdopodobieństwa - zaznaczył Grzegorz Walijewski.