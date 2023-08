Co się wydarzyło na Morzu Czarnym? Sprzeczne doniesienia

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 536. dzień rosyjskiej inwazji. - Jest to bezwarunkowym naruszeniem międzynarodowego prawa morskiego, aktem piractwa i przestępstwem przeciwko statkom cywilnym - grzmi Mychajło Podolak, doradca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy. To jego reakcja na rzekome ostrzelanie przez Rosjan i przymusową kontrolę statku towarowego Sukru Okan, który zmierzał do ukraińskiego portu. Ale wątpliwości co do prawdziwości sytuacji zgłasza rzeczniczka ukraińskiej armii Południe. A portal Inform Napalm powołując się na relację jednego z marynarzy przekonuje, że Rosjanie kłamali. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.