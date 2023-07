"Co robił ten krzykacz Tusk?". Kaczyński grzmiał na wiecu

W pewnym momencie Kaczyński zaatakował swoich polityczny oponentów. - Co robił ten krzykacz Tusk, który nieustannie nas obraża, wrzeszczy, przeklina? Co on robił? Jak był interes polski i niemiecki, to zawsze wybierał niemiecki - mówił. Prezes PiS przekonywał, że lider PO "na zimno" wykańczał polskie stocznie, "by nie padły stocznie niemieckie".