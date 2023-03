Co dalej z TVP Info? Polacy wydali werdykt

Poseł Piotr Borys poinformował we wtorek, że złożył pozew "o ochronę dóbr osobistych przeciwko TVP za naruszenie dobrego imienia i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji". Chodziło o wspomniane wcześniej paski TVP i doniesienia, jakoby to on podał publicznie informację o tym, kim są ofiary skazanego pedofila Krzysztofa F. Tymczasem to sam autor materiału, Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin, mówił już wcześniej na antenie TVP Info, "że poszkodowany 13-latek był synem znanej parlamentarzystki".