Sejm zadecydował ws. TVP Info. Jest deklaracja Trzaskowskiego

Po tym jak posłowie obozu rządzącego zadecydowali o odrzuceniu projektu, Trzaskowski skomentował ich decyzję na Twitterze. "Projekt 'Stop TVP Info' do Sejmu wnieśli swoimi podpisami Polki i Polacy. PiS ich lekceważy, odrzucił go w pierwszym czytaniu. Ale to nie koniec. Odsuniemy was od władzy. Zlikwidujemy machinę propagandy i hejtu. Zbudujemy telewizję naprawdę publiczną. Polki i Polacy na to zasługują" - napisał prezydent Warszawy.