Przez 10 dni oglądał "Wiadomości" TVP. Wnioski są porażające

"Każdy z elementów tego przekazu to kłamstwo i manipulacja" - ocenia Wojciech Czuchnowski. "Nie ma znaczenia, że kłamstwo i manipulacja powtarzane są do znudzenia. Przecież wiadomo, że 'kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą'" - dodaje i przypomina, że "Wiadomości TVP to główne źródło informacji dla 2 mln Polaków.