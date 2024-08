Ukraińskie ma zamiar utrzymać zajęte tereny na południowym zachodzie Rosji przez jakiś czas, co nie będzie łatwe - ocenił wicedyrektor CIA David Cohen. Dodał, że należy spodziewać się rosyjskiej kontrofensywy w obwodzie kurskim, gdzie trwa operacja sił ukraińskich.

Co dalej w obwodzie kurskim? CIA ujawnia plany

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine , fot: Roman Naumov