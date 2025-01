Co czeka Rosję w 2025 roku? Polski wojskowy: najważniejsze to ogłoszenie końca "operacji specjalnej"

Rok 2025 dla Federacji Rosyjskiej zapowiada się jako czas kluczowych decyzji i zmian w układzie władzy. Jednym z najważniejszych tematów w Rosji jest oczekiwanie na podanie daty zakończenia działań wojennych w Ukrainie. Kreml, zmuszony do uwzględnienia rosnącej presji międzynarodowej, może ogłosić koniec konfliktu w lutym, uważa analityk wojskowy Maciej Korowaj.

Rozmówca WP ocenia, że Rosja będzie dążyła do erozji politycznej niezależności Ukrainy, licząc, że co najmniej pół roku po podpisaniu ustaleń (zawieszenia broni lub częściowego pokoju) dojdzie w tym kraju do koniecznych wyborów.