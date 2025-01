Przełom na froncie w Ukrainie? "Rosjanie zmienili plany"

Czy w 2025 roku nastąpi przełom na wojnie w Ukrainie? - Wiele było zapowiadanych przełomów. Trzeba sobie zdawać sprawę, że obie strony są już w takim stanie, że osiąganie celów poprzez kwestie militarne wyczerpało się - mówił w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski ppłk rez. Maciej Korowaj. Dodał, że w jego ocenie, Rosjanie zmienili już plany wobec Ukrainy. Chcą na podstawie tej wojny budować legendę, która ma być "projekcją agresji". - Chcą światu pokazać, że jeżeli nie będziecie z nami rozmawiać, to będziemy dążyć do wojny, ale w mojej ocenie jest to tylko projekcja - skomentował analityk wojskowy.