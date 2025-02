"Trzy rzeczy". Sikorski dostał pytanie o Trumpa

Radosław Sikorski w sobotę na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa został zapytany o Donalda Trumpa i o to, co by mu powiedział. Jak przekazał, "po pierwsze" byłoby to to, że "Joe Biden 'wbił flagę' Stanów Zjednoczonych w centrum Kijowa i zadeklarował, że USA będą stały u boku Ukrainy tak długo, jak będzie to potrzebne".