Korespondent BBC donosi. "Zostało dobrze przyjęte w Moskwie"

Wystąpienie Vance'a spotkało się z ostrą ripostą niemieckiego ministra obrony Borisa Pistoriusa, który zarzucił mu kwestionowanie europejskiej demokracji. Pistorius porównał sytuację w Europie do autorytarnych reżimów, co wywołało aplauz uczestników konferencji.

W mediach społecznościowych pojawiły się liczne komentarze. Marszałek Szymon Hołownia skomentował: "Make Europe Great Again? Europe is already great, proud and independent". Europoseł Michał Kobosko podkreślił, że Vance dopiero zaczyna swoją rolę i oczekuje współpracy USA z Europą w kluczowych kwestiach bezpieczeństwa.