Zełenski o zagrożeniu dla UE. Mówi o armii Rosji na Białorusi

- A może są one przeznaczone dla was? Przypomnę: Białoruś graniczy z trzema krajami NATO. W rzeczywistości stała się trampoliną dla rosyjskich operacji wojskowych - dodał.

Trump i Putin razem 9 maja? Ekspert: To realny scenariusz

"Nie wierzę w gwarancje bezpieczeństwa bez Ameryki"

- Nie wierzę w gwarancje bezpieczeństwa bez Ameryki - będą one po prostu słabe. Ale Ameryka nie da gwarancji, jeśli Europa nie będzie miała silnych własnych gwarancji. Nie usunę również z agendy kwestii członkostwa Ukrainy w NATO - zapewnił.

Ukraiński prezydent zauważył, że obecnie największy wpływ na NATO ma Władimir Putin. - Ale w tej chwili najbardziej wpływowym członkiem NATO wydaje się być Putin, ponieważ jego kaprysy mogą blokować decyzje NATO. I to pomimo faktu, że to ukraińska armia powstrzymała Rosję - nie uczynił tego kraj NATO, nie wojska NATO, ale tylko nasz naród i armia - stwierdził.

Zełenski podkreślił, że jeśli Ukraina nie stanie się członkiem NATO, będzie potrzebować zewnętrznego wsparcia. - Te duże siły zbrojne będą potrzebne już teraz, jeśli nie będziemy członkiem NATO. I właśnie dlatego NATO powinno być w Ukrainie. Oznacza to, że będziemy potrzebować sił zbrojnych, które byłyby porównywalne z siłami zbrojnymi Rosji. A tam jest milion trzysta, milion pięćset tysięcy żołnierzy. Oznacza to, że musimy mieć na to pieniądze - powiedział.