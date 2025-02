Nowe sankcje na Rosję? "Będą zależeć od jej wysiłków w sprawie pokoju"

Szefowie dyplomacji Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, USA, Kanady, Japonii i Unii Europejskiej zadeklarowali wolę kontynuowania wspólnych działań na rzecz mocnego porozumienia pokojowego dla Ukrainy wraz z "solidnymi gwarancjami bezpieczeństwa, by zapewnić to, że wojna znów się nie zacznie".

Ministrowie zadeklarowali jednocześnie, że "każde nowe sankcje nałożone po lutym powinny być powiązane z tym, czy Federacja Rosyjska podejmie realne wysiłki w dobrej wierze, by doprowadzić do trwałego zakończenia wojny przeciwko Ukrainie, co zapewni jej długoterminowe bezpieczeństwo jako suwerennemu, niepodległemu krajowi".