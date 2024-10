Plan Trumpa na koniec wojny. Jedno stwierdzenie jest bolesne dla Ukraińców

Negocjacje miałyby na celu opracowanie rozwiązania, które obowiązywałoby do czasu zmiany władzy w Rosji. Do "zejścia Putina ze sceny" - tak określił ten moment rozmówca dziennika. Sami autorzy publikacji sugerują, że plan Trumpa byłby zbliżony do tzw. porozumień Mińskich z 2014 i 2015 roku. Jak wiadomo, nie zakończyły one konfliktu. Dla Rosji były przerwą, wykorzystaną na przygotowania do agresji z lutego 2022 roku.