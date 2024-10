Rosjanie bezkarni. "Na forum ONZ ten temat nie był podnoszony"

Amerykański Instytut Badań nad Wojną przekazał, że rosyjskie wojska dokonały egzekucji ukraińskich jeńców wojennych. Okazuje się, że nie jest to odosobniony przypadek. Rosyjscy dowódcy prawdopodobnie przyzwalają, zachęcają lub bezpośrednio nakazują egzekucje ukraińskich jeńców wojennych. - Rosjanie zawsze mordowali jeńców. Od początku wojny, każdą okazję, kiedy mogli zamordować jeńców, mordowali - mówił w programie "Newsroom" WP gen. Waldemar Skrzypczak. Według wojskowego są to "żołnierze kryminaliści". - To nie może być tak, że my przechodzimy nad mordowaniem jeńców do porządku dziennego, a tak to w tej chwili wygląda. Nie słyszałem, żeby na forum ONZ ten temat był podnoszony i żeby go ktokolwiek pokazywał - zwrócił uwagę były dowódca Wojsk Lądowych. Gen. Skrzypczak ocenił, że "rosyjscy żołnierze przerastają swoimi dokonaniami hitlerowców". - Moim zdaniem brak konsekwencji w stosunku do tych ludzi powoduje to, że oni nabierają przekonania, że nic i nikt nie jest im w stanie zrobić. Stąd ta bezkarność mordowania jeńców wojennych. Porażające - podsumował.