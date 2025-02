Hołownia: Nikt nie będzie nas pouczał

Europa oburzona propozycjami Trumpa. "Nie bądźmy świętoszkami"

"Polska musi jasno powiedzieć, co jest dobre, a co złe"

Według Hołowni Polska musi jasno określić, "co jest dobre, a co złe". - Skoro inni idą dzisiaj na kompromisy ze swoim sumieniem, skoro idą na kompromisy dobra ze złem, wybierając mniejsze zło w imię jakichś innych dealów, to Polska musi ze swoją historią, doświadczeniem, ze swoim potencjałem jasno powiedzieć, co jest dobre, a co złe. Co służy Polsce, Europie i światu, a co nie - dodał.