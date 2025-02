Szef MSZ Ukrainy: Wracamy w lepszym nastroju. Nie jesteśmy sami

Minister spraw zagranicznych RP, Radosław Sikorski, również obecny na konferencji, podkreślił konieczność dalszego wsparcia dla Ukrainy. - Aby przekonać Putina do tego, by był bardziej rozsądny, trzeba przekonać go, że cena, którą musiałby zapłacić, byłaby nie do zaakceptowania - ocenił Sikorski. Podkreślił, że Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie "klasyczną wojnę kolonialną", które zazwyczaj trwają dekadę. - Rosyjska gospodarka zaczyna cierpieć. Gdy przekonamy Putina, że nie chcemy wracać do "business as usual", że możemy wytrzymać dłużej niż on, wtedy można będzie zawierać "deal" - kontynuował.