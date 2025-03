Co czeka Europę? Jeden ze scenariuszy brzmi fatalnie

Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu doszło do ostrej wymiany zdań między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump oskarżył Zełenskiego o brak szacunku i igranie z trzecią wojną światową. Wiceprezydent USA J.D. Vance również włączył się do dyskusji, podkreślając, że Ukraina powinna być wdzięczna za amerykańskie wsparcie.

Gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w rozmowie z "Faktem" przedstawił trzy możliwe scenariusze dla Ukrainy po tej konfrontacji. Pierwszy scenariusz zakłada, że USA szybko wstrzymają pomoc dla Ukrainy, co byłoby dramatyczne dla tego kraju i Europy, a korzystne dla Rosji i Chin . - Europa nie może zastąpić Stanów Zjednoczonych w pełni we wspieraniu Ukrainy w tak krótkim czasie - mówi były szef BBN.

Drugi scenariusz przewiduje przedłużenie negocjacji pokojowych i kontynuację wsparcia amerykańskiego, co dałoby Europie czas na przygotowanie się do ewentualnych zmian .

Trzeci, najbardziej niepokojący scenariusz, to pełne zbliżenie USA i Rosji, co mogłoby prowadzić do podziału wpływów w Europie, przypominającego sytuację z Jałty. Taki rozwój wydarzeń byłby niebezpieczny dla Europy, zmuszając ją do stworzenia wspólnoty obronnej bez udziału USA.