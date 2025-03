W piątek w Gabinecie Owalnym doszło do głośnej sprzeczki między Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em a Wołodymyrem Zełenskim, a spotkaniu przedstawicieli Stanów Zjednoczonych i Ukrainy przyglądał się Elon Musk. Miliarder i jeden z doradców Trumpa od dawna należy do głównych krytyków ukraińskiego przywódcy.

Amerykanie mają dość Muska. Miliarder znów uderza w Zełenskiego

Amerykanie szybko zareagowali na wydarzenia w Białym Domu, jak i kolejne kontrowersyjne decyzje Muska, który jako szef Departamentu Wydajności Państwa (DOGE) odpowiada za cięcie wydatków federalnych i masowe zwolnienia w amerykańskiej administracji.

W sobotę na Manhattanie w Nowym Jorku odbył się głośny protest przeciwników Muska. Miał on miejsce przed salonem Tesli. Demonstranci krzyczeli, że "Zełenski jest bohaterem". Mieli też przygotowane transparenty, na których nazwali Trumpa "dyktatorem". "Odeślijcie Muska na inną planetę" - brzmiał inny z banerów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak rozpoznać rosyjskiego szpiega? "Idealny, obcy wywiad jest niewidoczny"

Protestującym udało się nawet dostać do wnętrza salonu Tesli na Manhattanie. Zgromadzeni nawoływali do tego, by zrezygnować z kupna samochodów produkowanych przez firmę należącą do ekscentrycznego miliardera. Podobne protesty rozlały się po całych Stanach Zjednoczonych i przynoszą skutek.

Z danych z amerykańskiego rynku wynika, że chociażby w Kalifornii w czwartym kwartale 2024 roku sprzedaż Tesli spadła o 8 proc. w porównaniu do tego samego okresu sprzed dwunastu miesięcy i o 17 proc. w porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat. To największy rynek dla Tesli w USA.

W sobotę w Kalifornii również miały miejsce protesty przeciwko Muskowi. Miały one miejsce m.in. przed biurem firmy SpaceX. "Deportujcie Muska, dokonajcie impeachmentu Trumpa" - brzmiał napis na jednym z banerów. Na niektórych z nich logo SpaceX połączono ze swastyką. "Bojkotujcie Elona, chrońcie naszą demokrację" - można było przeczytać na wielu transparentach.

Protest przeciwko Muskowi w Kalifornii © East News | AA/ABACA

Musk konsekwentnie uderza w Zełenskiego

Protesty Amerykanów zdają się nie przeszkadzać Muskowi. Miliarder w niedzielę po raz kolejny wykorzystał należącą do niego platformę X, aby promować swój punkt widzenia. Właściciel Tesli i SpaceX w swoich wpisach skupił się przede wszystkim na krytyce Zełenskiego.

"Ponad dwa lata temu powiedziałem, że Ukraina powinna szukać pokoju, albo poniesie poważne straty w ludziach, nie odnosząc przy tym żadnych korzyści. To drugie rozwiązanie było wyborem Zełenskiego. Teraz chce to zrobić jeszcze raz. To jest okrutne i nieludzkie" - napisał Musk.

W innym wpisie doszedł do wniosku, że "Zełenski zniszczył samego siebie w oczach opinii publicznej". "To po prostu fakt" - napisał i udostępnił nagranie z CNN, na którym dziennikarz Harry Enten analizował wyniki najnowszego sondażu. Wynika z niego, że w lutym 2025 roku aż 41 proc. badanych Amerykanów uważa, że kraj za bardzo pomaga Ukrainie. W lutym 2022 roku takiego zdania było ledwie 7 proc. respondentów.

Musk udostępnił też w sieci grafikę, na której można zobaczyć pociąg przejeżdżający ludzi przymocowanych do torów. Obok znajduje się postać podpisana jako Zełenski. "Możesz zatrzymać ten pociąg, ale odrzucasz to, bo potrzebujesz gwarancji, że pociąg nie ruszy ponownie za kilka lat" - można przeczytać na grafice uderzającej w prezydenta Ukrainy.