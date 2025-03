USA powinny opuścić NATO? Musk: Zgadzam się

"Nadszedł czas, by opuścić NATO i ONZ" - oznajmił Gunther Eagleman na platformie X, na co Elon Musk zareagował krótkim: "Zgadzam się".

Autor wpisu Gunther Eagleman, którego kanał na platformie X śledzi 1,3 mln osób, regularnie publikuje komentarze i swoje poglądy na temat polityki Stanów Zjednoczonych. Jest zwolennikiem prezydenta Donalda Trumpa oraz skrajnej frakcji politycznej MAGA (Make America Great Again).

NATO jako "relikt zimnej wojny"?

Lee w czwartek przedstawił w senacie projekt ustawy DEFUND - Disengaging Entirely from the United Nations Debacle (Całkowite wycofanie się z klęski ONZ), która zakłada natychmiastowe opuszczenie przez USA struktur ONZ.