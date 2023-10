Ciało kobiety pod prysznicem. Policja poszukuje 53-latka

Badanie okoliczności tej tragedii doprowadziło do wniosku, że głównym podejrzanym jest mąż ofiary, 53-letni Tadeusz Zagórski. Jak udało się ustalić, para była w trakcie rozwodu, a kobieta zamierzała opuścić męża. Wydaje się, że to właśnie niechęć do akceptacji tej decyzji mogła być przyczyną zbrodni.