Dźgnął nożem przedszkolaka. Mieszkańcy mówią, co stało się wcześniej

Tragedia w Poznaniu. Nie żyje 5-letni chłopiec dźgnięty nożem przez mężczyznę. Lekarzom nie udało się uratować życia przedszkolaka. - Co mu dziecko złego zrobiło? Co zawiniło? - okoliczni mieszkańcy nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się na ich ulicy w środę przed południem.