Ciała w ciężarówkach do lodów. Kryzys w Strefie Gazy

7 października władze Izraela ogłosiły oblężenie Strefy Gazy, co skutkowało odcięciem dostaw prądu, wody, gazu i żywności. Wojsko rozpoczęło intensywne bombardowania tego palestyńskiego terytorium. Była to odpowiedź na brutalny atak przeprowadzony przez bojowników palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas, w wyniku którego w Izraelu zginęło co najmniej 1300 osób, a ponad 150 zostało uprowadzonych. Wśród ofiar były kobiety, dzieci i osoby starsze.