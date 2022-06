Cholera i czerwonka. Rosjanie wprowadzili kwarantannę w Mariupolu

Nie ma systemu opieki zdrowotnej

Według Petro Andriuszczenko, doradcy mera Mariupola, miasto zostało przekształcone przez Rosjan w getto dla Ukraińców. Jego zdaniem płytkie groby mają wpływ na gnicie odpadów na ulicach, co przekłada się na to, co trafia do morza oraz źródeł wody pitnej. Twierdzi on, że epidemia ma już miejsce, a w mieście wzrasta umieralność.