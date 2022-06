Wojna w Ukrainie. Wyjątkowo groźny doradca Putina? "Jego cel to również Polska" [RELACJA NA ŻYWO]

- Rosja szantażuje świat blokując eksport ukraińskiego zboża i eksportuje głód i cierpienie daleko poza Ukrainę, m.in. do Afryki - powiedział w poniedziałek szef dyplomacji USA Antony Blinken podczas wirtualnego spotkania na temat kryzysu żywnościowego. Jak stwierdził, reszta świata musi pilnie odpowiedzieć na ten kryzys.





Otwierając spotkanie z przedstawicielami producentów żywności, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, Blinken wymienił długą listę działań Rosji wymierzoną w ukraińskie rolnictwo i eksport. Wymienił m.in. blokadę ukraińskich portów, kradzież zboża, zaminowywanie pól uprawnych i niszczenie infrastruktury.





- To wszystko jest celowe. Wiemy, że prezydent Putin uniemożliwia dostarczenie żywności i agresywnie wykorzystuje swoją machinę propagandową, by zrzucić z siebie odpowiedzialność, bo myśli, że w ten sposób zmusi świat, by mu ustąpił i zniósł sankcje. Inaczej mówiąc, to po prostu szantaż - powiedział Blinken.