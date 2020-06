Chodel. Wybuch gazu. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie tragedii

Chodel. Wybuch gazu. Prokuratura rozpoczyna śledztwo

Chodel. Wybuch gazu. Nieznane przycznyny

Do wybuchu gazu w Chodlu (woj. lubelskie) doszło w minioną środę po południu.. Trzy osoby zostały uratowane i po opatrzeniu zewnętrznych obrażeń zostały przewiezione do szpitala. Gruz ze zniszczonego budynku przysypał starszego mężczyznę i kobietę. Do późnych godzin nocnych trwała na miejscu akcja ratownicza, z udziałem ponad setki strażaków oraz wyspecjalizowanych zespołów poszukiwawczych z Warszawy i Chełma.