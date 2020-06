Chodel. Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Strażacy odnaleźli w rumowisku zwłoki kobiety

Do wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Chodel w województwie lubelskim doszło w środę około godz. 15.25. Jak informuje straż pożarna, znajdowało się w nim wówczas 5 osób.

Tuż przed północą ratownikom udało się dotrzeć do kobiety, ale okazało się, że nie żyje. Strażacy cały czas próbują dotrzeć do starszego mężczyzny który jest uwięziony pod zawalonymi murami domu.

Wybuch gazu w domu jednorodzinnym. Trwa akcja ratunkowa

Po udzieleniu poszkodowanym przez ratowników medycznych, zostali przewiezieni do szpitala. Są to dwie kobiety, jedna młoda, a druga w średnim wieku, oraz mężczyzna ok. 40 lat. Jak relacjonuje strażak, mieli oni widoczne obrażenia zewnętrzne.