Chiny już nie ukrywają. Mocne słowa padły w Moskwie

We wtorek szef chińskiej dyplomacji powiedział, że Chiny wyrażają "głębokie zaniepokojenie" eskalacją konfliktu w Ukrainie. Qin Gang wezwał niektóre kraje do "natychmiastowego zaprzestania podsycania ognia", ponieważ Pekin obawia się, że brutalna rosyjska inwazja w Ukrainie "może wymknąć się spod kontroli". - Zdecydowanie sprzeciwiamy się wszelkim formom hegemonii, wszelkim zagranicznym ingerencjom w sprawy Chin - powiedział odwołując się najprawdopodobniej do działań USA.