Chciała w szkołach portretów Jana Pawła II. Dwie twarze kurator Barbary Nowak

To się jednak zmieniło, kiedy Barbara Nowak została kuratorem oświaty. Ostatnio zasłynęła z propozycji, aby we wszystkich przedszkolach i szkołach w widocznych miejscach pojawił się portret Jana Pawła II. "Niech Jego dobra twarz wita młodych ludzi, pracowników i gości" - czytamy w apelu Barbary Nowak do dyrektorów szkół i przedszkoli, który opublikowano na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie.