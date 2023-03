Chciał ukraść śmigłowiec. Rozbił maszynę wartą miliony dolarów

Nieznany do tej pory mężczyzna włamał się do czterech helikopterów, które stacjonowały na lotnisku Sacramento Executive Airport. Jak informują miejscowe władze, do włamania i próby kradzieży doszło między 4 a 6 rano, kiedy na lotnisku ruch jest znikomy. Złodziejowi udało się uruchomić część śmigłowców, ale nie potrafił nim odlecieć. Służby lotniskowe odnalazły Helikopter Bell 429, który leżał na boku ze ściętymi łopatami i pękniętą tylną belką.