Skandaliczne czyny wikarego. Kuria nie wiedziała, że dopadli księdza

Sprawa miała swój początek w 2022 roku, kiedy to do częstochowskiej kurii zgłosiła się kobieta, która złożyła skargę na młodego wikariusza. Jak zeznała, od października 2021 do stycznia 2022 wikary, za pośrednictwem Messengera i Snapchata składał jej córce propozycje natury seksualnej.