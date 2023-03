Zabił ją i spalił. Wstrząsający koniec miłości

Kilka kilometrów dalej odnaleziono porzucony samochód, a jedna z przyjaciółek zeznała, że kobieta tego dnia miała spotkać się ze swoim chłopakiem - 32-letnim Danielem Stearnsem. Policjanci z Florydy rozpoczęli więc intensywne śledztwo. Z uwagi na to, że zeznania jej chłopaka nie były spójne, ale nie było wystarczających dowodów na to, że to właśnie on stoi za zaginięciem Nancy, funkcjonariusze objęli go stałym nadzorem.