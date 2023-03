Chaos w rosyjskim dowództwie? Gen. Skrzypczak nie ma wątpliwości

Kto jest teraz głównodowodzącym po stronie rosyjskiej? Coraz częściej słychać o sporach w dowództwie. - Moim zdaniem jest to gen. Gierasimow, który w grudniu przejął dowodzenie strategiczne. Szojgu już nie miesza się do dowodzenia. On jeździ na front, pokazuje się w mediach, ale operacją dowodzi Gierasimow. Pozostali dowódcy są wykonawcami jego woli. Postara Kadyrowa ma znaczenie głównie dla Czeczenów i mediów. Podobnie z Prigożynem - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak. - Jestem wojskowym i nie wyobrażam sobie, by Gierasimow pozwolił sobie na zachwianie procesu dowodzenia chaosem. Moim zdaniem to niemożliwe. To, że media i politycy używają takich narzędzi w propagandzie, to naturalne - komentował w programie "Newsroom WP" gen. Waldemar Skrzypczak. - Ukraińcy skupiają się na Bachmucie, a nie skupiają się na tym, co się dzieje na północy i południu od Bachmutu. Rosjanie będą to wykorzystywać zostawiając Bachmut z tyłu. On zostanie okrążony i jego zdobycie powierzy się wojskom Wagnera. On chce Donbasu - dodał.