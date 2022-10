Ceny zniczy przy cmentarzach. Taniej u sprzedawcy czy w zniczomacie?

Ogromną podwyżkę odnotowano także w przypadku wkładów do zniczy. Za te, które w zeszłym roku kosztowały średnio 2-5 złotych, w 2022 roku trzeba zapłacić nawet powyżej 10 zł. Wysokie ceny zniczy i wkłady mają jednak swoje plusy - w wielu miastach, przy cmentarzach powstają punkty "recyklingu" zniczy, gdzie można pozostawić wciąż ładny i nadający się do ponownego użycia lampion. Osoby zainteresowane mogą odebrać go za darmo i postawić na grobie bliskich, ponosząc jedynie koszt nowych wkładów.