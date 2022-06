Cena za gofra w Świnoujściu. Drożej być nie może?

Rok szkolny 2021/2022 oficjalnie dobiegł końca, a to oznacza, że dzieci mogą się w pełni cieszyć z wakacji. Jednak w nadmorskich miejscowościach od kilku tygodni da się zauważyć wzmożony ruch, co ma związek m.in. z wyższymi temperaturami. Już na początku czerwca część polskich rodzin postanowiła wykorzystać Bałtyk do krótkiego wypoczynku.