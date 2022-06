Omikron znów może zepsuć wakacje? Nowe warianty wirusa szerzą się w Europie

Wraz z nadejściem lata po Europie rozlewa się nowa fala pandemii COVID-19. Rosnące liczby infekcji omikronem w wielu krajach psują widoki na beztroski sezon urlopowy. Według portalu statystycznego Our World in Data wskaźniki zapadalności znacząco rosną w Portugalii, Niemczech, we Francji, Włoszech, w Hiszpanii, Grecji, Danii i Holandii. Eksperci tłumaczą to rozprzestrzenianiem się nowych subwariantów wirusa BA.4 i BA.5, które są bardziej zaraźliwe niż poprzednie. Do tego dochodzi zniesienie środków ostrożności. Co czeka Europę?