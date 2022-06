Paliwowy koszmar. Wakacje za granicą? W tych krajach nie tankuj auta

Zbliża się sezon urlopowy, część Polaków zamierza samochodem dotrzeć do popularnych zagranicznych kurortów. Tym razem ciężko myśleć o tanim podróżowaniu autem. Szalejąca inflacja dała się we znaki w całej Europie, co od dłuższego czasu odczuwają także kierowcy. Podróż autem do odległej Grecji za blisko 3 tys. złotych? To tegoroczny paliwowy koszmar kierowców.