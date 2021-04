CBA u syna Mariana Banasia. "Formułowanie oskarżeń jest nieuprawnione"

Przeszukanie u syna Mariana Banasia. Służby komentują

Do przeszukania przez CBA w domu syna Mariana Banasia doszło w środę 28 kwietnia. Tuż po tym, jak na jaw wypłynęły informacje o raporcie NIK ws. tzw. wyborów kopertowych. Ten ma być opublikowany wkrótce i stawiać w niekorzystnym świetle premiera Mateusza Morawieckiego .

Do sprawy odniósł się już także szef NIK . - Działania operacyjne wobec mojego syna nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim są opublikowane wczoraj przez media fragmenty wyników kontroli, dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych na urząd prezydenta RP, które miały odbyć się w maju 2020 roku - podkreślił Marian Banaś na konferencji prasowej.

Zdaniem szefa NIK od roku jest on wraz z najbliższą rodziną "inwigilowany" i "represjonowany". - Dzieje się tak dlatego, by zmusić mnie do rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli i zmiany wyników zakończonych oraz prowadzonych kontroli - zaznaczył Banaś.