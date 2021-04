Oświadczenie prezesa NIK. Zabrał głos na temat przeszukania domu jego syna przez CBA

Marian Banaś w środę 28 kwietnia wygłosił oświadczenie. Prezes Najwyższej Izby Kontroli odniósł się m.in. do tego, że w środę rano agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do podwarszawskiego domu jego syna , Jakuba Banasia. Jako pierwsza o tym incydencie poinformowała Wirtualna Polska.

- Działania operacyjne wobec mojego syna nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu, jakim są opublikowane wczoraj przez media fragmenty wyników kontroli, dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych na urząd prezydenta RP, które miały odbyć się w maju 2020 roku - powiedział w środę Marian Banaś. Zaznaczył, że również we wtorek NIK zapowiedział opublikowanie pełnej treści wyników kontroli 18 maja 2021 r.

Stwierdził, że akcja CBA "to konsekwencja wyników kontroli NIK dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych".

Marian Banaś wydał oświadczenie. CBA przeszukało dom jego syna

- Funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukanie w domu mojego syna Jakuba Banasia. Zakłócono spokój mojej synowej, a sytuację tę w szczególny sposób przeżyły moje wnuki - mówił. Jak dodał, zarówno on, jak i jego syn w ciągu ostatniego roku byli "inwigilowani i represjonowani wraz z całą z rodziną". Według szefa NIK celem tych działań było zmuszenie go do ustąpienia z funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli.